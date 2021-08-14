أبو جناح يعد بتوفير احتياجات مستشفى غريان

تفقد نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح رفقة وزير الصحة على الزناتي مستشفى غريان العام، وشملت مركز العزل ومصنع الأكسجين؛ وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا،

مشددًا على ضرورة توفير كل الاحتياجات؛ لما لها من أهمية في تقديم الرعاية الصحية.

أبو جناح؛ وعد بوضع حلول عاجلة لجميع المشاكل الصحية والخدمية بمدينة غريان؛ للتخفيف من معاناة المواطنين بالمدينة.

وكان مستشفى غريان العام قد وجّه نداء استغاثة إلى وزارة الصحة والجهات المختصة بضرورة التدخل؛ من أجل وضع حل لمشكلة النقص الحاد في مادة الأكسجين بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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