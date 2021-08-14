ليبيا الان

أبو جناح يعد بتوفير احتياجات مستشفى غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح رفقة وزير الصحة على الزناتي مستشفى غريان العام، وشملت مركز العزل ومصنع الأكسجين؛ وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا،
مشددًا على ضرورة توفير كل الاحتياجات؛ لما لها من أهمية في تقديم الرعاية الصحية.

أبو جناح؛ وعد بوضع حلول عاجلة لجميع المشاكل الصحية والخدمية بمدينة غريان؛ للتخفيف من معاناة المواطنين بالمدينة.

وكان مستشفى غريان العام قد وجّه نداء استغاثة إلى وزارة الصحة والجهات المختصة بضرورة التدخل؛ من أجل وضع حل لمشكلة النقص الحاد في مادة الأكسجين بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك