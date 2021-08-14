جهاز النهر الصناعي: أغلقنا المنظومة خوفاً من تفجيرها

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، اضطرار الجهاز لإغلاق منظومة النهر اليوم السبت، حرصا على سلامتها خوفا تنفيذ التهديدات بتفجيرها بعد تلقي طلب بإغلاقها.

وقال «الساعدي»، في تصريحات صحفية، «سيترتب على إغلاق المنظومة قطع الإمداد المائي عن أكثر من مليونين نسمة في طرابلس وبعد الفتح نحتاج إلى أكثر من 6 أيام لتوصيل المياه».

وأضاف «أن إيقاف المنظومة وإعادة فتحها بين كل حين وحين سيترتب عليه مشاكل فنية وأضرار تلحق بالمنظومة، لكن إيقاف المنظومة يبقى أفضل من إتلافها».

وأكد أن «جهاز النهر جهة مدنية خدمية تقدم خدمة لكل الليبيين، وكل الجهات المسؤولة لديها علم بذلك»، مشيرا بقوله «كنا نطمح لزيادة إنتاجنا مع نهاية العام بكمية تبلغ 2 مليون لتر مكعب، ونأمل ألّا تحول هذه التصرفات دون إنجاز مهمتنا».