العرفي: جلسة النواب المقبلة ستكون حاسمة للميزانية والمناصب السيادية

طبرق 14 أغسطس 2021 (وال) _ صرح عضو مجلس النواب الليبي السيد عبد المنعم العرفي، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة للميزانية والمناصب السيادية.

العرفي خلال تصريحات صحفية، أكد أن الجلسة التي ستنعقد يوم الإثنين القادم، ستناقش بند قانون إنتخاب رئيس الدولة والبرلمان، وسنتطرق للزيادة التي طرأت على الميزانية المقدرة بـ 9 مليارات دينار وأوجه صرفها.

وأشار إلى أن موضوع المناصب السيادية عاد لطاولة النقاش من جديد بعد مراسلة رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعدم الإعتداد بأي قرار يصدر بخصوصها وضرورة الإبقاء على رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (وال _ طبرق) ه ع

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