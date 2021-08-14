سرت تستذكر أبناءها الذين ماتوا “وقوفًا” في الحي رقم 3

تحيي مدينة سرت، اليوم، الذكرى السادسة لما يعرف “بمعركة الحى رقم 3” والتي انتهت بسيطرة تنظيم “داعش” الارهابي على المدينة، وإعلان إمارته المزعومة.

المعركة، التي استمرت ثلاثة أيام، وتركزت في الحي السكني رقم 3 الواقع شمال المدينة؛ أدت إلى تضحية المدينة بـ66 شخصًا من أبنائها، بين قتيل ومفقود، وقفوا وحدهم في وجه التنظيم عام 2015، بعد أن تخلّت الجهات الحكومية عن دعم المدينة ومساندة أهلها.

التنظيم المتطرف، الذي شنّ عقب المعركة حملات مداهمة و قبض و اعتقال بحق العديد من شباب و رجال المدينة؛ أقدم على صلب عدد من أبناء المدينة في الساحات والميادين، وعلّق بعض الضحايا على الأعمدة في جزيرة الزعفران التي ظلت شاهدة على وحشية التنظيم.

“218”؛ تستعرض قوائم حصرية لقتلى ومفقودي المدينة في معركتها ضد الدواعش قبل تدخّل ما يعرف بـ”قوات البنيان المرصوص” بعد أن عمد الإرهابيون إلى طمس تضحياتهم و رفض تسليم جثث القتلى لذويهم؛ بحجة أنهم “مرتدون” ويحرم دفنهم بالمقابر المعروفة، لتبدأ حقبة سوداء عاشت فيها المدينة ظروفًا قاسيةً في قبضة التنظيم الإرهابي.

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