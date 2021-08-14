” عبر معيتيقة ” ترحيل عشرات النزلاء المفرج عنهم إلى النيجر

أعلنت وزارة العدل ترحيل 84 نزيلاً ونزيلةً، بصحبة أطفالهم، من المحكومين المفرج عنهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيس، والنساء المحلي، عبر مطار معيتيقة الدولي إلى النيجر.

وتمت عملية الترحيل بحسب موقع الوزارة على “فيس بوك”؛ من قبل الفريق المكلف بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه بحكم قضائي، سواءً من المهاجرين غير الشرعيين أو المحكومين في قضايا جنائية.

يُشار إلى أن عملية الترحيل تمت بحضور السفير النيجيري المعتمد لدى ليبيا، وعدد من أعضاء السفارة، وتحت إشراف عناصر الحراسة الأمنية التابعة لإدارة العمليات والأمن القضائي.

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