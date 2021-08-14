ليبيا الان

” عبر معيتيقة ” ترحيل عشرات النزلاء المفرج عنهم إلى النيجر

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة العدل ترحيل 84 نزيلاً ونزيلةً، بصحبة أطفالهم، من المحكومين المفرج عنهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيس، والنساء المحلي، عبر مطار معيتيقة الدولي إلى النيجر.

وتمت عملية الترحيل بحسب موقع الوزارة على “فيس بوك”؛ من قبل الفريق المكلف بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه بحكم قضائي، سواءً من المهاجرين غير الشرعيين أو المحكومين في قضايا جنائية.

يُشار إلى أن عملية الترحيل تمت بحضور السفير النيجيري المعتمد لدى ليبيا، وعدد من أعضاء السفارة، وتحت إشراف عناصر الحراسة الأمنية التابعة لإدارة العمليات والأمن القضائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك