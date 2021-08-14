السفارة الأميركية: زيارة «مثمرة» لنورلاند إلى تركيا

أعلنت الولايات المتحدة الأميريكية عن زيارة «مثمرة» إلى تركيا للمبعوث الأميركي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند جرت يومي 12 و 13 أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود إدارة واشنطن للدفع من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية بموعدها المحدد في شهر ديسمبر القادم.

واشارت السفارة الأميركية في تغريدة عبر منصة (تويتر) إلى أن الزيارة ركزت على «الضرورة الملحة لوضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات». وجددت السفارة «دعم الإدارة الأميركية حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية»، موجهة الدعوة إلى الاطراف الرئيسية لـ«استخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لعمل ما هو أفضل لجميع الليبيين».

جاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى القاهرة يومي 10 و11 أغسطس للقاء مسؤولين مصريين وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وأوضحت السفارة الأميركية أن هذه الزيارة تأتي «كجزء من الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر» المقبل، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

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