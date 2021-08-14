موسكو تجدد موقفها بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

جدَّدت موسكو تأكيد موقفها بضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا في ديسمبر المقبل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس تكتل «إحياء ليبيا» عارف علي النايض، أن «الطرفين أجريا خلال المحادثة تبادلًا شاملًا للآراء حول الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في البلاد».

وأكد البيان، الذي نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية مقتطفات منه أن «الجانب الروسي أعاد تأكيد موقفه المبدئي بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل وفقًا لقراري مجلس الأمن 2510 و 2570».

«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»

يأتي ذلك في حين تحدثت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن محاولات من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لإحداث تحالف بين القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وتقول الوكالة إن موسكو تضغط على المشير خليفة حفتر «لدعم منافسه في السابق سيف الإسلام فيما سيكون تحالفهما مزيجًا انتخابيًا لا يُهزم». ونقلت عن مصادر أخرى في ليبيا، لم توافق على ذكر اسمها، أن حفتر نفسه (77 عامًا)، يريد التنافس على الرئاسة.

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