ضبط 18 متهما بعمل وصلات غير قانونية من مياه النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ثمانية عشر شخصا متهما بعمل وصلات غير قانونية من أنابيب مياه النهر الصناعي.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية نظم رفقة جهاز الشرطة الزراعية بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي حملة لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام بالخصوص.

وبينت وزارة الداخلية أن المخالفات التي تم ضبطها خلال أسبوع من انطلاق الحملة بلغت أكثر من 283 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية إلى جانب ضبط ثمانية عشر شخصاً من الذين يقومون بهذه التوصيلات غير القانونية من أنابيب جهاز النهر الصناعي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.