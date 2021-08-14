النهر الصناعي: وقف ضخ المياه بقرى ومدن منظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.

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