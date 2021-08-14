اعتدالٌ مرتقبٌ في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

تنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت مع احتمال هطول أمطار خفيفة على سرت، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 38 درجة مئوية على الدواخل.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق سَتكون قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج والجبل الأخضر، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة على أغلب المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة فيما بين 30 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون على مناطق جالو والجغبوب فيما بين 37 إلى 39 درجة مئوية.

أما بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة؛ فسَتكون السماء بها صافيةً مع ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة فيما بين 37 إلى 40 درجة مئوية، وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة فيما بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

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