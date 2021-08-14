ليبيا الان

عقيل: أقل وصف لحكومة الدبيبة أنها منظومة فتنة وتمزيق شمل

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

السبت , 14 أغسطس، 2021

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الدبيبة عقليته عقلية طفل صغير جاء به عمه الدبيبة الاكبر عن طريق الرشوة الاممية المعلنة باعتراف اغضاء من لجنة الحوار ويريد تمديد عمل الحكومة الفاشلة برشوة جديدة حتى عام 2025 كما قالت عضوة لجنة الحوار اليعقوبى !!
    والحل الوحيد الان ان يتوافق الشرفاء فى ليبيا من السياسين على ترشيح رئيس مؤقت لمدة عام لا يحق له الترشيح فى الانتخابات المباشرة القادمة ويقوم مجلس النواب باختياره بالاغلبية من بين المترشحين بتزكية من عشر اعضاء من اعضاء المجلس واعتقد ان افضل شخصية توافقية حاليا هو رئيس لجنة الانتخابات السايح فهو يعمل بنزاهة رغم انف الخوان ووطنيته تجعله مصدر ثقة ويقوم الرئيس المؤقت باهتيار رئيس وزراء يشكل الحكومة تكون مهتمتها تهيئة اليلاد للانتخابات وطرد الاحتلال وتوحيد مؤسسات الدولة

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