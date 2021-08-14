خارجيتا الجزائر ومالي تجددان دعمهما لتنظيم انتخابات ديسمبر

أعربت الجزائر ومالي دعمهما للجهود الليبية والأممية الرامية لتوفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية- المالية، بحضور وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.

ووفق بيان مشترك دعا الطرفان إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

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