عاجل .. جهاز النهر الصناعي يوقف ضخ المياه بمنظومة (الحساونة _ سهل الجفارة)

سهل الجفارة 14 أغسطس 2021 (وال) _ أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، إيقاف ضخ المياه بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، على جميع المدن والقرى الواقعة على مسارات المنظومة.

وقالت إدارة جهاز النهر الصناعي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية “فيس بوك”، إن قرار الإيقاف جاء بعد إقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في منطقة الشويرف، ومحطة ضخ المياه في منطقة الحساونة، يوم السبت الموافق 2021/8/11، مطالبين بإيقاف ضخ المياه

وأضافت الإدارة أن مفاوضات جرت مع المجموعة المسلحة، وجرى التوصل لإتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ طلبهم بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

وتابع البيان: في 13 أغسطس طلبت المجموعة وقف ضح المياه من منظومة الحساونة- سهل الجفارة لعدم استجابة الجهات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم الإستجابة لطلبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة.

ونوها الجهاز إلى أن إغلاق المنظومة جاء لضمان سلامة العاملين بها، على إعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة على تأمين أكثر من 70% من المدن الليبية، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب.

الجدير بالذكر إن متظاهرون في مدينة سبها طالبوا النائب العام والمجلس الرئاسي بضرورة إطلاق سراح رئيس الإستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي بسبب تدهور حالته الصحية. محذرين من التصعيد في حال عدم الإستجابة لمطالبهم. (وال _ سهل الجفارة) ه ع

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