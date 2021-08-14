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وقفة احتجاجية ببلدية الجفرة لإنزال أشد العقوبات بممتهني القتل والاختطاف

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم أهالي مدينة سوكنة ببلدية الجفرة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية وقفة احتجاجية مطالبين فيها بالقصاص العاجل من من يمتهنون الخراب والاختطاف والقتل، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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