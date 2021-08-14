وقفة احتجاجية ببلدية الجفرة لإنزال أشد العقوبات بممتهني القتل والاختطاف

نظم أهالي مدينة سوكنة ببلدية الجفرة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية وقفة احتجاجية مطالبين فيها بالقصاص العاجل من من يمتهنون الخراب والاختطاف والقتل، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
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قناة ليبيا
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