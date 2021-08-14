مسؤول أمريكي: واشنطن تدعم إجراء الانتخابات في ديسمبر كموعد نهائي

أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود دعم بلاده «جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش.

وقال «هود»، خلال محادثات هاتفية بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمسؤول الأميركي أن بلاده تدعم ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كموعد نهائي رغم المعوقات».

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثانية بين البلدين، والانتخابات القادمة والاستقرار في المنطقة، حسب الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

من جهته، أعرب الكوني عن تقديره للدعم الأميركي لمساعدة ليبيا على العودة إلى موقعها في المجتمع الدولي كدولة مستقرة وفعالة وديمقراطية، تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.