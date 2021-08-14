رغم رحيله بعد 4 أشهر .. حمودة: الدبيبة سينفذ وعوده على مراحل

برغم رحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن منصبه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، إن مجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن فئة الشباب، جزء منها من الممكن تنفيذه في مراحل قريبة، وجزء يتطلب وقتا لتنفيذها، وآخر يعتمد على مشاركة أطراف أخرى.

وأضاف حمودة في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن أولى القرارات التي ستعمل عليها الحكومة بشأن الشباب، هو تشكيل مجلس أعلى للشباب وتخصيص يوم وطني لهم، إلى جانب الإعلان عن مجالس محلية لفئة الشباب.

وكان من بين حزمة القرارات التي أعلنها الدبيبة دعما للشباب، تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم زواج 50 ألف شاب اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى 1.7 مليار قروضا سكنية و12 مليارا لصندوق دعم المشروعات الإبداعية الاقتصادية.

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