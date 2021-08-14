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إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في بيانٍ له، إن إدارة الجهاز اضطرت إلى إيقاف ضخ المياه، اعتبارًا من اليوم السبت 14 أغسطس، عن جميع المدن والقرى الواقعة على مسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز أن مجموعة مسلحة اقتحمت، السبت، موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة، مطالبةً بوقف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأضاف الجهاز أنه بعد جهود وصفها بـ”المضنية”؛ جرى تفاوض بين إدارة الجهاز والمجموعة المسلحة حيث تم الاتفاق على تأجيل إيقاف ضخ المياه بالمنظومة وإعطاء مهلة 72 ساعة، للتواصل مع الجهات المعنية للنظر في مطلبهم المتمثل في الإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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