أبوجناح: سندعم مركز عزل الأصابعة بإمدادات مجابهة كورونا في أسرع وقت

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم السيت 14-8-2021 رفقة وزير الصحة علي الزناتي مركز عزل مدينة الاصابعة أثناء جولته لبعض مناطق الجبل الغربي للوقوف والإطلاع على احتياجات المرافق الصحية.

وأطلع النائب رفقة الوزير خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل هذه المركز لقسم الفلترة، والعزل ومدى جاهزيته لاستقبال الحالات المصابة فيه.

واستمع وبشكل مباشر للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمركز ، والعراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم التي منها نقص المعدات الطبية والأدوية.

من جانبه أكد رمضان أبوجناح على ضرورة دعم المركز بالإمدادات الطبية اللازمة لمجابهة جائحة كورونا في أسرع وقت.