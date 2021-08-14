تخصيص 250 جرعة من لقاح «سبوتنيك v» لمراكز العزل في كل بلدية بطرابلس

قالت بلدية حي الأندلس إنه تم تخصيص 250 جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسي لعلاج فيروس كورونا المستجد، من بين 1500 جرعة لبلديات طرابلس الكبرى، موضحة أن هذا الرقم (250 جرعة) مخصص لكل بلدية على حدة.

وطالب مدير الخدمات الصحية طرابلس رضا عامر شعوتة، مدراء مراكز العزل والفلترة بالبلديات بااتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الجرعات بالتنسيق مع مكتب الرعاية الصحية الأولية عند استلامها من جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح أن هذه الكمية مخصصة لمراكز العزل والفتلرة فقط، مشيرا إلى تكليف مكتب التفتيش بمتابعة توزيع الجرعات.

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