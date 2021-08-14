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أكثر من 283 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المخالفات المتمثلة بالاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، التي تم إيقافها خلال أسبوع، بلغت أكثر من 283 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية.

وأشارت الوزارة وبحسب صفحتها الرسمية، أيضا إلى ضبط 18 شخصا من الذين يقومون بهذه التوصيلات غير القانونية من أنابيب جهاز النهر الصناعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك ضمن الحملة التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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