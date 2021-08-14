أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المخالفات المتمثلة بالاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، التي تم إيقافها خلال أسبوع، بلغت أكثر من 283 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية.

وأشارت الوزارة وبحسب صفحتها الرسمية، أيضا إلى ضبط 18 شخصا من الذين يقومون بهذه التوصيلات غير القانونية من أنابيب جهاز النهر الصناعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك ضمن الحملة التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية.

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