مدير مستشفى غريان: الوضع الوبائي خارج السيطرة وطبيب واحد يرعى 15 حالة داخل مركز العزل

أعلن مدير عام مستشفى غريان، خالد الزويط، خروج الوضع الوبائي في المدينة عن السيطرة، مؤكدًا أن الحالات داخل قسم العزل تتزايد يوميًا.

وقال الزويط، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن حالة الطوارئ في المستشفيات وصلت إلى القصوى، بالإضافة إلى غلق مركز العزل بالمدينة بعد الاعتدء على مديره من قبل أهالي أحد المصابين الذي توفى، منذ ثلاثة أيام.

ولفت إلى نقص الكوادر الطبية في المدينة، حيث يرعى طبيب واحد أكثر من 15 حالة داخل مركز العزل، مطالبًا وزارة الصحة بالتدخل السريع لوضع خطة مباشرة وإلزام العناصر الطبية بالعمل على محاصرة الوباء.

وأشار الزويط إلى أن بعض الكوادر الطبية في مدينة غريان، يعزفون تمامًا عن العمل، خوفًا من الإصابة بالفيروس أو نقله إلى عائلاتهم.

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