تايمز أوف مالطا: مساعدة ليبيا بـ40 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا

ذكرت جريدة تايمز أوف مالطا أن الحكومة المالطية ستزود ليبيا بـ40 ألف لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وعدد غير محدد من اختبارات الكشف عن الوباء لمساعدة السلطات على محاربة الفيروس.

وسترسل الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة، حسب ما نقلته الجريدة عن مصادر قريبة من وزارة الصحة

وسجَّلت ليبيا 279 ألفًا و99 إصابة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفًا و122 نشطة، و3869 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفًا و141 شخصًا.

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