“حوامل كورونا”.. معاناة الولادة يُعسّرها الفيروس وعجز “الصحة”

تقرير 218

يبدو أن معاناة الحوامل المصابات بفيروس كورونا في ليبيا، تأبى عن التوقف جراء عجز المنظومة الصحية في البلاد، رغم وعود المسؤولين المستمر بوضع حدٍّ لها.

آخر فصول هذه المعاناة؛ تجلى في وضع امرأة حامل في الشهر الثامن من بني وليد مصابة بـ”كورونا”، جنينها في المركز الطبي مصراتة وسط ظروف استثنائية.

وبحسب الأطباء؛ فإن حالة المرأة كانت حرجة إذ أنها تعاني من أعراض شديدة ألزمتها التنفس الاصطناعي، فوجد الأطباء نفسهم أمام أمرين إنقاذ حياة الأم وجنينها وتم إدخال الحالة إلى قسم العزل بالمركز لإجراء عملية عاجلة تكللت بالنجاح ليبقى الجنين في العناية الفائقة بقسم النساء، فيما يتم عزل الأم داخل قسم العزل.

مأساة الحامل هذه؛ سبقتها حالة من مدينة مسلاتة وضعت، هي الأخرى، جنينها في مركز مصراتة الطبي، بعد رحلة ماراثونية بين مراكز العزل العاجزة، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ مخيفةً على النساء الحوامل في ظل انتشار جائحة كورونا

ووضعهنّ الذي أماط اللثام عن وجه جديد للمنظومة الصحية المتهالكة والمنهارة في ليبيا .

وقد شهدت هذه الحالات تعاطفًا على نطاق واسع من قبل المواطنين، فتساءل البعض: لماذا لا تمنح الحكومة الأولوية للنساء الحوامل؟، بينما تساءل البعض الآخر عن دور عمداء البلديات ورؤساء مراكز العزل، فيما ذهب البعض

الآخر إلى أبعد من ذلك أي إلى ضرورة محاسبتهم على إهمالهم وتقصيرهم.

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