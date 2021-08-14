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فنوش: قد نرمم المباني لكن كيف لنا أن نرمم منظومة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، المقيم في باريس، تعليقا على وعود عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اليوم العالمي للشباب: “قد نرمم المباني لكن كيف لنا أن نرمم منظومة القيم التي تنهار، الشلتت يتسيدون لا على صعيد الانتهاكات اليومية ممن يصبغون الشوارع بقبحهم و لغتهم الوقحة الخالية من أي تهذيب و اعتداءاتهم وانتهاكهم للقوانين دون اعتبار للحياة العامة”.

فنوش، وعلى حسابه بموقع فيسبوك أضاف قائلًا: “لكن هناك شلتت السلطة و أصحاب الثروات المشبوهة.. شلتت حملة السلاح و سلطانهم، الذين سيفرضون حالة اقتصادية و اجتماعية منتجة من مرجعياتهم المضروبة، فهؤلاء سيخلقون فهمهم الخاص للحياة، ثقافتهم الخاصة و سيكونون مؤثرين في السياسة و في صناعة أي سلطة قادمة”.

واختتم قائلا: “لذا وجب علينا رفع شعار لا لشلتت المصير لا لثقافة الشلتتة يجب الحث على صبغ الواقع بالجمال الإنساني حتى لا يتشوه كل شيء، علينا بتكريم أصحاب المبادئ و القيم .. أصحاب المبادرات الإنسانية .. أصحاب المواقف الوطنية الشريفة .. أصحاب الفن و الأدب و صناع الجمال .. نحن في حرب مع الشلتتة”، وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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