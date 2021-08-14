بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين بعد توقف 10 سنوات

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز البدء في تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت شركة راس لانوف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه في إطار تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين تم البدء فِعْلِيًّا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع .

وأشارت الشركة إلى نجاح أولى اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينه ضاغط الإثيلين (1- RT- 14) . ومن المقرر اختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعًا هذا الأسبوع مبينا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسيير بشكل جيد.

ولفتت شركة راس لانوف إلى أن كل هذا جاء بعد تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتجهيز والاختبار التي انطلقت منذ إعلان الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بجهود بذلت من عناصر محلية .