لنقي: الحل الأقرب عودة الحكم الملكي لليبيا بدعمٍ من حلفاء أقوياء

‏اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” أن الحل في الأزمة الليبية هو العودة من جديد إلى النظام الملكي والبعد عن النصوص القانونية، مؤكدا “أن الليبيين بحاجة ماسة إلى النظام الملكي”، وفق قوله.

لنقي، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “يفضل الكثير العودة للنظام الملكي، يرونه الأقرب للواقع من صناعة نظام جديد”.

وأضاف: “الليبيون بحاجة ماسة إلى رمز يلتفون حوله، يوحدهم وليس نصوص قانونية، الحل الأقرب عودة الحكم الملكي وبدعم من حلفاء أقوياء نستطيع الخروج من هذه التجاذبات وعدم الاستقرار طيلة الخمسين عاما الماضية”.

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