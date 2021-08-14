أبوجناح والزناتي يقفان على القدرة الإنتاجية لمصنع الأكسجين في مستشفى غريان

ليبيا – أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم السبت برفقة وزير الصحة علي الزناتي زيارة إلى مستشفى غريان العام للاطلاع على سير العمل داخله، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ظل جائحة كورونا.

أبو جناح والزناتي تفقدا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لنائب المجلس الرئاسي أروقة المستشفى حيث التقى بعدد من الاطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، فيه ومركز العزل ومصنع الاكسجين وقدرته على توفير مايكفي من الأكسجين بالمستشفي ومدى الإستفادة منه لمعالجة مشاكل الأكسجين بالمدن والمناطق المجاورة بشكل عام. كما تفقد الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى ،والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة.

واستمع نائب الحكومة لمطالب وإحتياجات الاطقم الطبية والطبية المساعدة لأداء الخدمات الطبية على أكمل وجه، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم في ظل الظروف الحالية.