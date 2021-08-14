حمودة: القرارات التي اتخذها الدبيبة بشأن فئة الشباب ممكن تنفيذها على مراحل

ليبيا – أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن مجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن فئة الشباب، جزء منها من الممكن تنفيذه في مراحل قريبة، وجزء يتطلب وقتاً لتنفيذها، وآخر يعتمد على مشاركة أطراف أخرى.

حمودة أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الجمعة، إلى أن أولى القرارات التي ستعمل عليها الحكومة بشأن الشباب، هو تشكيل مجلس أعلى للشباب وتخصيص يوم وطني لهم، إلى جانب الإعلان عن مجالس محلية لفئة الشباب.

وكان من بين حزمة القرارات التي أعلنها الدبيبة دعماً للشباب، تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم زواج 50 ألف شاب اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى 1.7 مليار قروضاً سكنية و12 ملياراً لصندوق دعم المشروعات الإبداعية الاقتصادية.

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