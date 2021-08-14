المهدوي: يجب توطين محطات كهرباء جديدة بالأخص في الجبل الأخضر وطبرق

كشف المهندس في الشركة العامة للكهرباء محمد المهدوي عن تعرض محطة الشمال لرطوبة عالية ما أدى لخروج الوحدة الثالثة بقدرة إنتاجية 250 ميغا بسبب فلاتر الهواء، مؤكداً على أن العمل جاري لتغيير الفلاتر بما يقدر بـ 1172 فلتر لاعادة لوحدة الثالثة للشبكة.

المهدوي أشار في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى أن طرح الأحمال وصل لـ 700 ميغاواط من 8 إلى 10 ساعات لكن مع دخول الوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي ستنخفض عملية طرح الأحمال وعدد ساعات الطرح، لافتاً إلى أن الأسبوع القادم سيشهد دخول 200 ميغا واط على شبكة الكهرباء.

وأضاف: “المولدات لها ساعات تشغيلية وعداد خاص ونحن لدينا وحدات تجاوزن الساعات التشغيلية وقلة الصيانة والأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد أثرت على جدول الصيانة الذي تقوم به شركات عالمية بمساعدة الفنيين في شركة الكهرباء علاوة على تأثير جائحة كورونا، الأحمال كبيرة والإنتاج لا يغطي الأحمال وكل سنة هناك نمو سكاني وعمراني في البلاد في ظل توقف عجلة التنمية منذ عشر سنوات دون وجود محطات جديدة أو تطوير”.

كما تابع: “الشركة العامة للكهرباء هي صيانة وتشغيل ويعلم الجميع أن المحطات الجديدة والبنية التحتية تأتي بدعم من الحكومة. الصيانة أتت مع دخول الأحمال ونحن نتأثر بدرجة الحرارة والرطوبة فكلما ترتفع درجة الحرارة يزيد الطلب على الطاقة الكهربائية”.

وأكد على ضرورة توطين محطات جديدة بالأخص من الجبل الأخضر وطبرق حيث تم توطين محطة في طبرق بقدرة إنتاجية 700 ميغاواط لكن البناء يحتاج لوقت طويل وكشركة هناك برنامج صيانة يغطي الأحمال لفترة سنتين قادمتين فقط لكن الوضع يتطلب محطات جديدة في السنوات القادمة وفقاً لحديثه.

وفي ختام حديثه طمأن المواطنين قائلاً: “بعد عشرة أيام سيتم دخول الوحدتين الاولى في محطة شمال بنغازي بقدرة 100 ميغاواط والوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي البخارية بقدرة 200 ميغاواط ونحاول بعد 10 أيام أن يكون هناك تقليل لساعات طرح الأحمال بحسب الاحوال الجوية وبعد اسبوعين الوحدة الثانية في محطة السرير ستدخل لشبكة، ونحن في الشركة نبذل اقصى الجهود بالخصوص”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

