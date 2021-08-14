في إطار حملة توعوية يفرن تنظم ملتقى حواري حول الانتخابات

أقامت مدينة يفرن ملتقى حواريا بحث الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأهم التحديات التي تواجهها، بمشاركة عدد من نشطاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، إضافة إلى الأعيان ومختاري المحلات.
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قناة ليبيا
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