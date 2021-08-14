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في إطار حملة توعوية يفرن تنظم ملتقى حواري حول الانتخابات

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت مدينة يفرن ملتقى حواريا بحث الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأهم التحديات التي تواجهها، بمشاركة عدد من نشطاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، إضافة إلى الأعيان ومختاري المحلات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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