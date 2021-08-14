دورة تدريبية في مدينة الأبيار بعنوان “فن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال”

بادرت الشراكة المجتمعية في مدينة الأبيار، تقديم ورشة تدريبية للمعلمين بعنوان ” فن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال” بمشاركة عشرين معلما ومعلمة.

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