محاصيل زراعية تحترق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الجبل الأخضر

في آخر تحديث لقاعدة البيانات العالمية للحرائق بسبب المناخ، تبين أن مؤشر الحرائق في منطقة الجبل الأخضر قد ارتفع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية، مما تسبب ببعض الأضرار على المحاصيل الزراعية.
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قناة ليبيا
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