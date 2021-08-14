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محاصيل زراعية تحترق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في آخر تحديث لقاعدة البيانات العالمية للحرائق بسبب المناخ، تبين أن مؤشر الحرائق في منطقة الجبل الأخضر قد ارتفع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية، مما تسبب ببعض الأضرار على المحاصيل الزراعية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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