الوطنية لحقوق الإنسان تدين إغلاق منظومة النهر الصناعي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لإغلاق منظومة مياه النهر الصناعي، وذلك بعد تلقي إدارة المنظومة لتهديدات من جانب مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بعد اقتحامها لمحطة التحكم بمنطقة الشويرف بتاريخ 11 أغسطس.

وقالت اللجنة إن عملية إغلاق منظومة النهر الصناعي، سيترتب عنهاقطع إمدادات المياه عن إثنين مليون نسمه بمدينة طرابلس وضواحيها ، وهو ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين الإنسانية، بالإضافة إلى أن عملية قطع إمدادات المياه عن السكان تسهم في تفاقم حجم مخاطر الإصابة بالأمراض، خاصة عند المرضى والنساء و الأطفال الصغار، بالإضافة إلى إنقطاع التيار الكهربائي الحاد وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة.

وأضافت إن قطع إمدادات المياه عن السكان يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولى، وهو إنتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، “عن قلقها إزاء التدهور الأمن القومي المائي لليبيا حيث يواجه أكثر من 4 ملايين شخص من السكان مشاكل مائية متعددة، ناهيك عن مشاكل الانقطاعات المتكرره للمياه جراء العمليات التخريبية التي تستهدف مشروع النهار الصناعي”.

وطالبت اللجنة “أهالي وحكماء وأعيان قبيلة المقارحة بشكل خاص وقبائل الجنوب الليبي بشكل عام والمجلس البلدي الشويرف بسرعة التحرك لإعادة ضخ المياه وإستمرار إمدادات المياه للسكان ، وعدم إستخدام وتوظيف الاحتياجات الأساسية للمياه من أجل الضغط لتحقيق مطالب أخرى ، وهي سياسية مستهجنة ومرفوضة شكلا وموضوعا”.

وحذرت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “من التداعيات والآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي قطع إمدادات المياه، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها المواطنون”، محملة “الجهات والاطراف المسؤولة عن التهديد بقطع إمدادات المياه عن المواطنين المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة والإضرار بالمصلحة العامة لجميع المواطنين الليبيين ، وهي تُمثل جريمة عقاب جماعي ضد المواطنين الأبرياء المستفيدين من إمدادات المياه”.