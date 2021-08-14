افتتاح قسم أمراض الكلى بمستشفى مزدة

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح ووزير الصحة علي الزناتي، قسم أمراض الكلى بمستشفى مزدة الذي أنشأ حديثاً لتقديم خدماته لأمراض الكلى بالمنطقة والمناطق المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح والزناتي اليوم السبت لمستشفى مزدة العام، للوقوف على أوضاعه بحسب صفحة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”.

وتفقد النائب خلال الزيارة إدارات المستشفى وأقسامه التي تعاني من نقص في الإمكانيات والمعدات.

يشار إلى أن مستشفى مزدة العام يعتبر أحد أهم المرافق الصحية بالجبل الغربي، حيث يستقبل الحالات من معظم المناطق المجاورة.