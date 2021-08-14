البعثة الأممية تنفي ما نسب إليها بشأن ملتقى الحوار السياسي

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما نسب إليها، بشأن ملتقى الحوار السياسي الليبي، موكدًة أنّ دورها الوحيد في ليبيا، توحيد الليبيين وتسهيل مناقشاتهم، شريطة استعداد أطراف ملتقى الحوار للوساطة والعمل من أجل الوصول إلى حلٍ وسط.

وقالت البعثة عبر مجموعة تغريدات نُشرت على تويتر وتابعتها “218”: إنَّ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم الذين غالبًا ما يقترحون أفكارًا وحلولًا تنحرف عن خارطة الطريق وبعضها يطرح تساؤلات حول بعض المبادئ الأساسية، بحجة أنها لا تتوافق مع الحقائق الحالية.

وذكَّرت بعثة الأمم المتحدة، أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات ذات الصلة، باحترام طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق الخاصة بهم، للعمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأضافت: أعضاء ملتقى الحوار، غالبًا ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، بدلاً من العمل من أجل التسويات القادمة، بما يتماشى مع خارطة الطريق.

وأكدت البعثة مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات، والتخطيط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار، مشيرةً إلى أن نتائجه النهائية ستبقى في أيدي الملتقى وأعضائه.

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