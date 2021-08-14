البعثة الأممية تنفي ما نسب إليها بشأن ملتقى الحوار السياسي

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما نسب إليها، بشأن ملتقى الحوار السياسي الليبي، موكدًة أنّ دورها الوحيد في ليبيا، توحيد الليبيين وتسهيل مناقشاتهم، شريطة استعداد أطراف ملتقى الحوار للوساطة والعمل من أجل الوصول إلى حلٍ وسط.
وقالت البعثة عبر مجموعة تغريدات نُشرت على تويتر وتابعتها “218”: إنَّ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم الذين غالبًا ما يقترحون أفكارًا وحلولًا تنحرف عن خارطة الطريق وبعضها يطرح تساؤلات حول بعض المبادئ الأساسية، بحجة أنها لا تتوافق مع الحقائق الحالية.
وذكَّرت بعثة الأمم المتحدة، أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات ذات الصلة، باحترام طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق الخاصة بهم، للعمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأضافت: أعضاء ملتقى الحوار، غالبًا ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، بدلاً من العمل من أجل التسويات القادمة، بما يتماشى مع خارطة الطريق.
وأكدت البعثة مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات، والتخطيط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار، مشيرةً إلى أن نتائجه النهائية ستبقى في أيدي الملتقى وأعضائه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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