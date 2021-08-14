“المفوضية” تُعلن تسجيل 5790 ناخباً جديداً خلال 24 ساعة

بلغ عدد الناخبين المسجلين حتى يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري 2795458 ناخباً، فيما بلغ عدد الناخبين الجدد المسجلين حتى التاريخ المذكور 455382 ناخباً، حسب الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبحسب

المفوضية فإن 5790 ناخباً قد تسجيلهم خلال يوم واحد.

الجدير بالذكر، أن المفوضية قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي لرئيسها عماد السائح عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين حتى 17 من شهر أغسطس الجاري، السائح أرجع سبب التمديد استجابة لمطالبات الرأي العام ومنظمات المجتمع

المدني؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يُسجل أو للراغبين في تغيير مراكز الانتخاب السابقة، إضافة إلى الإقبال الكبير على التسجيل.

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