وزير الاقتصاد: يمكن الاستفادة من موارد ترهونة في مشاريع استثمارية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن مدينة ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية بالوزارة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد لمدينة ترهونة اليوم السبت رافقه خلالها عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وذلك في إطار تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية في متابعة الأنشطة التجارية والخدمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات لصالح المواطنين.

وعقد خلال الزيارة اجتماع ضمَ رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر وأعضاء البلدية ومراقب الاقتصاد والتجارة ترهونة بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المرقب ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي ومسؤولي عدد من القطاعات.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة بترهونة في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والعمل على إنشاء حاضنات أعمال بالمدينة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والاطلاع على المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية بالوزارة وإمكانية طرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي.