اللجنة العليا للمتابعة المكلفة من قبل القائد العام تصل إلى تازربو وتجتمع مع جميع مكوناتها

وصلت اللجنة العليا للمتابعة، والمشكلة بتكليف من القائد العام المشير خليفة حفتر، إلى مدينة تازربو، وذلك عقب وصولها إلى مدينة الكفرة، حيث عقدت اجتماعاً موسعاً ضم جميع المكونات بالمدينة من حكماء واعيان أيضا بحضور اعضاء البلدية وبعض الجهات الأمنية.

ونقلت اللجنة، خلال الاجتماع، تحيات القائد العام إلى جميع أهالي تازربو.

من جانبهم أكد ممثلو المدينة تمسكهم وتأييدهم للقيادة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المدينة، وكان أهمها توصيل مياه من خط النهر الصناعي وغيرها من المشاكل الكثيرة التي تعاني منها المدينة.

من جانب أخر أكد الحضور على دعمهم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر من قبل الشعب بشكل مباشر.

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