منظمة ايموهاغ الدولية: نستنكر استمرار حكومة الدبيبة في الإقصاء العنصري ضد مكون الطوارق في ليبيا

أعربت منظمة ايموهاغ الدولية عن استيائها البالغ في استمرار حكومة الوحدة الوطنية في الإقصاء العنصري ضد مكون الطوارق في ليبيا سيما في حق المقيدين فيما بات يعرف “بالسجلات المؤقتة” من ابناء هذا المكون الليبي الأصيل.

المنظمة، وفي بيان صحفي لها نشره عضو ملتقى الحوار حسين الأنصاري، واطلعت عليه قناتنا، حملت الحكومة والمجلس الرئاسي ما آلت اليه الأوضاع الإنسانية السيئة لهذه الشريحة مستنكرة في الوقت ذاته عدم أمتثال الحكومة الحالية للمادة الأولى من الاتفاق السياسي الليبي الذي نصت عليه المادة (2.8) من “خريطة الطريق” التي تلزم الحكومة بضرورة تسوية اوضاع هولاء المواطنون قبل 24 ديسمبر القادم”.

واستنكرت المنظمة بشدة النهج الذي تتخذه الجهات التشريعية والتنفيذية بخصوص الطوارق في ليبيا، فانها تطالب بالإفراج الفوري عن قرارات الجنسية الصادرة منذ عقود في حق هولاء المواطنون.