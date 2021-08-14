المنفي يصل إلى طبرق لمناقشة ملف المصالحة الوطنية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطنية.

وقال بيان صادر عن المجلس إن المنفي سيلتقي خلال الزيارة بعدد من الأطراف المحلية في المدينة، مشيرا إلى أن رؤساء مجالس بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ولفيف من أعيان وحكماء المنطقة كانوا في استقبال المنفي بمطار طبرق الدولي.

وتابع البيان: «سيكون ملف المصالحة الوطنية من أبرز الملفات التي سيبحثها الرئيس مع مختلف فعاليات بلديات البطنان».

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