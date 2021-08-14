أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة القبض على مجرم خطير مطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج المخدرات ومسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة تمكنوا بالتعاون مع مركز شرطة انجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة من القبض على مجرم خطير يدعى “م,ك” مطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج مخدرات ومسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة.

وبينت وزارة الداخلية أن بعد أخذ الأذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل الذي كان يتواجد به بمنطقة انجيلة حيث حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وجرت إصابته في قدمه وتم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة وكذلك ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية كانوا متواجدين معه.

وأشارت الوزارة إلى العثور في منزل المتهم على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.