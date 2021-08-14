مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «راس لانوف» (صور)

أكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين، بعد نجاح أولى اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينه ضاغط الإثيلين (1- RT- 14) .

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت أن رجال المصنع في أقسام الصيانة والتشغيل والإدارات المعنية يساهمون في البدء فِعْلِيًّا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع.

وأشارت إلى أنه من المقرر إجراء اختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعًا خلال الأسبوع الجاري، فيما تسير المؤشرات على إعادة التشغيل على ما يرام، لافتة إلى تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتجهيز والاختبار التي انطلقت منذ إعلان الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وأرجعت الشركة نجاح أعمال الصيانة حتى الآن إلى «وجود عناصر وطنية مخلص»، مشيرة إلى إهداء «هذه النجاحات المميزة إلى روح الفقيد خالد خليفة الوداوي الذي كان شغوفًا لرؤية المراحل النهائية لعمليات إعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا