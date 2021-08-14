البعثة الأممية تدعو للالتزام بخارطة الطريق وعدم قبول أي مقترحات تخالفها

جددت البعثة الأممية تأكيدها على أن الدور المناط بها في المشهد الليبي يتمثل في جمع الليبين وتيسير نقاشاتهم من أجل التوصل لحل وسط.

وأوضحت البعثة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي هم من يقترحون حلولا تحيد أحيانا عن خارطة الطريق المتفق عليها، داعية إياهم لاحترام اتفاقهم للوصول إلى انتخابات ديسمبر.

وحثت البعثة عبر تويتر أعضاء الملتقى للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق، وعدم قبول أي مقترحات تعارض ذلك، مؤكدة مواصلة عملها على عقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا