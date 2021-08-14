القماطي: تعافي لاعبي المنتخب المصابين بالملاريا وخروجهما من المستشفى

أعلن حسام القماطي، المسؤول عن ملف اللاعبين المرضى، اليوم السبت، عن تعافي لاعبي المُنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة «وسام الحجازي وربيع العربي» بعد إصابتهما بمرض الملاريا.

وقال المسؤول عن ملف لاعبين المنتخب المرضى أن اللاعبين المصابين بمرض الملاريا خرجا من المستشفى بصحة جيدة بعد تعافيهم تماما من المرض.

أصدر النائب العام ‫الصديق الصور، أمرًا بحبس مدير عام جهاز الإسعاف الطائر ومساعد ربان الطائرة احتياطيا على ذمة التحقيق في حادثة إنزال لاعبين مصابين بالملاريا من رحلة علاج إلى ‫إيطاليا.

وشمل قرار الحبس، تهما تتعلق بإساءة استعمال سلطات الوظيفة بقصد تحقيق نفع للغير أو الإضرار بالغير.

وقال الصديق الصور، في تصريحات صحفية:” بعد فتح التحقيق وسماع شهادة اللاعبين ومشرف الرحلة واستجواب مدير جهاز الإسعاف تبين أن هناك انحرافا في أداء المهام”.

وأضاف الصور:” ماتزال التحقيقات جارية في قضية رحلة الإسعاف الطائر وستطال عددا من المسؤولين عن الحادثة”.

وقرر النائب العام الصديق الصور، في وقت سابق من أمس الخميس، حبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على ذمة قضية إصابة بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بالملاريا أثناء مشاركتهم في بطولة إفريقيا بنيجيريا.

وجاءت التحقيقات على خلفية واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش جراء إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

وتم نقل جميع لاعبي المنتخب إلى العاصمة الإيطالية روما لتلقي العلاج باستثناء لاعبين، أحدهما تم إنزاله من الطائرة، وصعود ابن النائب سالم قنان مكانه.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الصحة بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب بمنتخب كرة القدم المصغرة مصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب، وموافاته بتقرير بالخصوص خلال 48 ساعة.