الدبيبة يشارك في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة الحكم المحلي في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»، مساء اليوم السبت، وذلك تحت شعار «الإصحاح البيئي وقاية- صحة- سلامة».

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مشيدا بـ«جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

من جانبه، أشار وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي إلى جهود الدبيية «لدعم الإدارة المحلية، من خلال نقل الاختصاصات وتفعيل دور البلديات ودعمها».

وشارك في إطلاق الحملة كل من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة وعدد من الوزراء المرافقين الذين التقوا بفريق الحملة. وقدم الفريق عرضاً مرئياً حول تاريخ الإصحاح البيئي في ليبيا، وخطة الإدارة بعد نقل الاختصاصات للبلديات.

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