البعثة الأممية: لا صحة لما يتداول حول مناقشة أي مقترحات تقع خارج خارطة الطريق

نفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا صحة الأنباء المتداولة حول السماح بمناقشة أي مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق.

البعثة، وعبر حسابها الرسمي بفيسبوك، نفت أيضاً كل ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول أي تغيير في خارطة الطريق المتفق عليها-

وجددت البعثة تأكيدها على انها تسعى لتوحيد الليبيين والتوسط بين الاطراف، شريطة أن تكون مستعدة للعمل من أجل حل وسط.

وأضافت البعثة ان بعض أعضاء الحوار الذين اسسوا خارطة الطريق هم من يقترحون أفكارًا وحلولًا تنحرف عن خارطة الطريق ومبادئها الأساسية بحجة أنها لا تتوافق مع الحقائق الحالية.

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