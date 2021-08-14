الساعدي لقناتنا: أغلقنا منظومة النهر الصناعي خوفاً من تفجيرها

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إغلاق الجهاز لمنظومة النهر بشكل اضطراري، وذلك حرصا على سلامتها وخوفا من تنفيذ التهديدات بتفجيرها بعد تلقي طلبا بإغلاقها.

الساعدي في تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أنه سيترتب على إغلاق المنظومة قطع الإمداد المائي عن أكثر من مليوني نسمة في مدينة طرابلس، مشيراً إلى أنه بعد الفتح يحتاج الجهاز إلى أكثر من ستة أيام لتوصيل المياه، الأمر الذي سيترتب عليه مشاكل فنية وأضرار تلحق بالمنظومة.

كما نوه الساعدي بأن جهاز النهر جهة مدنية تقدم الخدمة لكافة المواطنين، معرباً عن رغبة الجهاز لزيادة الإنتاج مع نهاية العام بكمية تبلغ مليوني لتر مكعب.

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