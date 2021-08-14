ليبيا الان

الساعدي لقناتنا: أغلقنا منظومة النهر الصناعي خوفاً من تفجيرها

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إغلاق الجهاز لمنظومة النهر بشكل اضطراري، وذلك حرصا على سلامتها وخوفا من تنفيذ التهديدات بتفجيرها بعد تلقي طلبا بإغلاقها.

الساعدي في تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أنه سيترتب على إغلاق المنظومة قطع الإمداد المائي عن أكثر من مليوني نسمة في مدينة طرابلس، مشيراً إلى أنه بعد الفتح يحتاج الجهاز إلى أكثر من ستة أيام لتوصيل المياه، الأمر الذي سيترتب عليه مشاكل فنية وأضرار تلحق بالمنظومة.

كما نوه الساعدي بأن جهاز النهر جهة مدنية تقدم الخدمة لكافة المواطنين، معرباً عن رغبة الجهاز لزيادة الإنتاج مع نهاية العام بكمية تبلغ  مليوني لتر مكعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك