الدبيبة يصدر قرارا بتخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، قرارًا رسميًّا، اليوم السبت، بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج.

وأكد القرار الذي حمل رقم “305” لسنة 2021، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم “1300” لسنة 2018 م.

ورغم رحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن منصبه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن مجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن فئة الشباب، جزء منها من الممكن تنفيذه في مراحل قريبة، وجزء يتطلب وقتا لتنفيذها، وآخر يعتمد على مشاركة أطراف أخرى.

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