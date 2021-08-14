الدبيبة: قررت دعم مكاتب الإصحاح البيئي في البلديات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، دعم حكومته لمكاتب الإصحاح البيئي في البلديات، وذلك خلال مشاركته في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، وزارة الحكم المحلي في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي تحت شعار “الإصحاح البيئي وقاية – صحة – سلامة”.

واستقبل وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء المرافقين الذين التقوا بفريق الحملة.

وشاهد الدبيبة والوزراء المرافقون عرضاً مرئياً حول تاريخ الإصحاح البيئي في ليبيا، وخطة الإدارة بعد نقل الاختصاصات للبلديات.

وأكد الدبيبة، خلال كلمته، ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مثمنًا جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية.

وقال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في كلمته أن هذه الزيارة تأكيد على الدور الذي قام به رئيس الحكومة لدعم الإدارة المحلية، من خلال نقل الاختصاصات وتفعيل دور البلديات ودعمها.

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