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مرضه حرمه الأكسجين”.. استغاثة الطفل عيسى تطرق أبواب الحكومة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة؛ لحث السلطات الحكومية على علاج الطفل الليبي ذي 3 سنوات عيسى أحمد البرشه المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وأظهر النشطاء صوراً للطفل عيسى وهو طريح الفراش ويستنشق الأكسجين الطبي بصعوبة بالغة، حيث ناشد والده المسؤولين التكفل بعلاج ابنه في الخارج؛ نظراً لعدم توفره في الداخل وارتفاع فاتورة العلاج في الخارج والتي تتجاوز المليوني دولار.

والد عيسى أكد أن حالة ابنه تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويُسبب المرض لابنه ارتخاءً في العضلات وصعوبة في التنفس، بالإضافة لشلل رباعي لا يستطيع معه الجلوس أو التحكم في رأسه، حيث يضطر على المداومة على المضادات الحيوية بواقع 3 أو 4 مرات شهريا.

الجدير بالذكر أن مرض ضمور العضلات الشوكي يُعد من الأمراض الوراثية التي تصيب الأعصاب التي تظهر من الحبل الشوكي والموجود في العمود الفقري، ويظهر المرض على شكل ضمور عضلات الأطراف، مع ارتخاء شديد في العضلات مُخلّفاً مشاكل تنفّسية ومشاكل في البلع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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